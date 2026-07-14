Proseguono, dalle prime ore del mattino di oggi, martedì 14 luglio 2026, le operazioni di spegnimento e bonifica degli incendi che da ieri interessano il territorio di Aglientu.

Il primo rogo è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 luglio, in località Giuncaglia, dove il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara. Sul posto ha coordinato le operazioni il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Luogosanto.

Nel corso della giornata di ieri è stato necessario un nuovo intervento per un incendio sviluppatosi in località Bureddaggia. Anche in questo caso il Corpo Forestale è stato impegnato nelle operazioni di spegnimento con il supporto dell’elicottero della base di Limbara e di due Canadair, sotto il coordinamento del D.O.S. della Stazione Forestale di Luogosanto.