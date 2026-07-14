"Avrò esagerato con l’aceto nell’insalata": questa la giustificazione che un 57enne avrebbe pronunciato dopo aver effettuato l'alcol test, ma per lui sono comunque scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

È accaduto nel Bolognese dove, come riporta Tg Com 24, una pattuglia della Polizia Stradale ha fermato un furgone per un controllo. Gli agenti hanno immediatamente avvertito un forte odore di alcol provenire dal conducente. Sottoposto all’alcol test, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico di 1,73 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito di 0,5 g/l.

Per il 57enne sono quindi scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato affidato a un altro conducente.