Una giornata all'insegna della collaborazione e del confronto con le istituzioni, e della vicinanza al territorio, quella di ieri, mercoledì 7 ottobre 2026, quando il Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone, Comandante Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, ha fatto visita alle Fiamme Gialle di Oristano.

L’Ufficiale Generale è stato accolto dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Oristano, Colonnello t. ISSMI Antonello Urgeghe, insieme ai Comandanti dei Reparti alla sede.

Nel corso della visita, il Generale Cardone ha incontrato le principali autorità cittadine, a partire dal Prefetto di Oristano Paolo Corritore e dal Questore Giovanni Marziano.

Al centro dei colloqui la necessità di rafforzare la sinergia tra le istituzioni e le Forze dell’ordine, considerata un elemento fondamentale per garantire coesione, sicurezza e legalità. Il confronto ha riguardato anche lo scenario socio-economico della provincia e le principali dinamiche che interessano il territorio.

È stata ribadita l'importanza del coordinamento strategico tra Prefettura e Forze dell’ordine come strumento essenziale per la tutela della collettività e dello Stato.

Successivamente, il Comandante Regionale ha incontrato il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna. Il colloquio ha rappresentato un momento di confronto sulla vita della comunità cittadina e sul rapporto tra la Guardia di finanza e l’amministrazione locale.

Durante l’incontro è stata sottolineata la funzione del Corpo non soltanto come presidio di legalità, ma anche come interlocutore a tutela della collettività e del tessuto produttivo del territorio.

Dopo gli incontri istituzionali, il Generale Cardone ha visitato la caserma e incontrato il personale del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, del Gruppo e della Sezione Operativa Navale.

Rivolgendosi ai militari, l’Alto Ufficiale ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente, sottolineando senso del dovere, spirito di sacrificio e attaccamento al Corpo.

A conclusione della visita, il Comandante Regionale ha posto l’accento sulla vicinanza ai cittadini e sulla trasparenza dell’azione amministrativa, indicandole come elementi fondamentali per favorire uno sviluppo sano del territorio.

Particolare attenzione, infine, è stata rivolta alla necessità di concentrare gli sforzi operativi sul contrasto ai fenomeni criminali più pervasivi, soprattutto nell’attuale delicato contesto economico, per tutelare gli interessi della collettività e garantire condizioni di legalità a cittadini e imprese.