Hanno rapinato un connazionale, lo hanno minacciato con un coltello e gli hanno spruzzato negli occhi spray urticante per farsi consegnare soldi e cellulare. L'episodio è avvenuto ieri sera all'interno del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) - Hotspot di Monastir, già teatro in questi ultimi giorni di episodi di violenza, con risse, aggressioni e un incendio scoppiato in uno dei padiglioni della struttura.

I responsabili della rapina, un 29enne e un 31enne entrambi di origini nordafricane, domiciliati nello stesso Cas, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Dolianova con le accuse di rapina e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

L'episodio è avvenuto alle 21, quando è arrivata la segnalazione della rapina. Arrivati sul posto i militari, raccolte le testimonianze, hanno rintracciato i due che si erano rifugiati all'interno della struttura. Perquisendoli i carabinieri hanno trovato lo spray urticante e altri beni. I due sono stati arrestati e adesso si trovano nel carcere di Uta.