Combattere lo spopolamento in Sardegna con fino a 30mila euro per trasferire la propria residenza nell'Isola: è quanto prevede un nuovo bando della Regione rivolto agli under 40, sia a quelli nati in Sardegna, sia a chi proviene da altre regioni italiane o dall'estero.

L'avviso pubblico, disponibile da ieri, giovedì 12 novembre 2026, sul sito istituzionale della Regione Sardegna, riguarda lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori. Per partecipare è necessario avere meno di quarant'anni ed essere già occupati al momento della presentazione della domanda.

L'importo previsto è di 20mila euro una tantum, che aumenta a 30mila euro per chi sceglie di trasferirsi in un Comune con meno di 5mila abitanti. Il contributo rientra nelle misure destinate al contrasto dello spopolamento e al sostegno del trasferimento di lavoratori nell'Isola.

Per i lavoratori autonomi e gli imprenditori è prevista anche la possibilità di avviare una nuova attività economica o aprire una nuova sede in Sardegna, fermo restando il requisito di essere già occupati al momento della richiesta. Per i lavoratori dipendenti, invece, il trasferimento può avvenire attraverso il lavoro a distanza, la mobilità oppure un nuovo rapporto di lavoro.

I REQUISITI E L'OBBLIGO DI RESIDENZA

Chi otterrà il contributo dovrà trasferire la propria residenza in Sardegna entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione al beneficio. È inoltre previsto l'obbligo di mantenere la residenza nell'Isola per almeno cinque anni.

Possono presentare domanda anche coloro che hanno già trasferito la residenza in Sardegna a partire dal 1° gennaio 2026. Non è quindi necessario essere originari dell'Isola: il bando è aperto anche a cittadini provenienti da altre regioni o dall'estero, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Tra i criteri previsti dall'avviso figura una particolare attenzione alle professioni sanitarie e sociosanitarie. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le domande ammissibili, sarà riconosciuta una priorità a chi si trasferisce in Sardegna per svolgere un'attività lavorativa in questi settori.

La possibilità di accedere al contributo resta comunque aperta anche ai lavoratori degli altri ambiti professionali.

COME PRESENTARE DOMANDA

La dotazione finanziaria complessiva prevista è di 56 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Di questi, 8 milioni sono destinati al 2026.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 16 del 29 novembre 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it.

È necessario utilizzare il modulo allegato al bando e indicare nell'oggetto della comunicazione la dicitura "AVVISO UNDER 40 - 2026".

L'avviso pubblico e la relativa modulistica sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Sardegna:

https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/179448476368031