È un appello all'unità di tutte le forze politiche quello lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il vertice con i rappresentanti del governo e i leader delle opposizioni, convocato a Palazzo Chigi dopo la raffica di allarmi bomba arrivati nelle scuole.

L'obiettivo, come ribadito dalla premier, è affrontare le minacce attraverso una collaborazione istituzionale, mettendo da parte le divisioni politiche. Un confronto definito dalla presidente franco e produttivo, sottolineando la necessità di dare un segnale di unità in un momento delicato per il Paese. La disponibilità al dialogo non significa, tuttavia, una delega in bianco al governo: una posizione ribadita anche dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein.

Al termine del comitato tecnico sul protocollo per la gestione degli allarmi, al quale hanno partecipato i ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, Palazzo Chigi ha diffuso una nota nella quale si sottolinea che "le indicazioni date dal governo a prefetti e a dirigenti scolastici hanno funzionato".

L'obiettivo della riunione, si legge ancora nella comunicazione, è stato quello di «impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali».

Intanto, anche nella giornata di ieri, giovedì 12 novembre 2026, sono arrivate nuove segnalazioni di presunti ordigni in diversi istituti italiani. Le email, ancora una volta firmate Mikhail Andropov, hanno interessato scuole di diverse regioni, dal Veneto alla Liguria, passando per Umbria, Lazio e Sicilia.

La situazione più estesa è stata registrata a Roma, dove almeno trenta istituti hanno ricevuto il messaggio minatorio. Segnalazioni sono arrivate anche dalla provincia, tra cui Alatri e Palestrina, e da altre aree del Paese, comprese Molise, Friuli Venezia Giulia e Campania. In alcuni casi sono state disposte evacuazioni precauzionali, mentre in altri sono proseguite le verifiche delle autorità.

La nuova ondata segue quanto accaduto mercoledì 11 novembre, quando una mail anonima con minacce di attentati aveva raggiunto centinaia di scuole italiane. Tra gli istituti interessati anche quelli della Sardegna, da Cagliari a Sassari e Olbia, dove studenti e personale sono stati fatti uscire dagli edifici a scopo precauzionale.

A Cagliari e in provincia sono intervenuti i Carabinieri, con il supporto, in alcuni casi, del Nucleo artificieri e delle unità cinofile specializzate nella ricerca di esplosivi. Le verifiche, effettuate anche negli istituti Giua e De Sanctis del capoluogo e in alcune scuole del Sarrabus, hanno dato tutte esito negativo: nessun ordigno è stato trovato.

Nella stessa giornata il numero delle scuole italiane che avevano segnalato l'allarme era salito a circa 300, secondo quanto riferito dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

Sul fronte istituzionale, il governo ha avviato un confronto per definire procedure comuni nella gestione delle segnalazioni e impedire che minacce prive di fondamento possano bloccare il regolare funzionamento dei servizi essenziali.