Andrà in scena questa sera a Ollolai la 23^ edizione del Palio degli Asinelli, che richiamerà migliaia di appassionati e curiosi in piazza Marconi per uno spettacolo all'insegna del divertimento e dell'agonismo proposto ancora una volta dalla Pro loco e dal Comune di Ollolai.

Si parte alle ore 21 con cortei, musica, danze e la competizione nel circuito ad anello disegnato nella centralissima piazza del paese barbaricino.

Sono già definite le batterie eliminatorie dalle quali emergeranno gli sfidando che si contenderanno in finale il nutrito montepremi messo in palio dagli organizzatori.