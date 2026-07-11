Controlli a tappeto, posti di blocco sulle arterie principali e verifiche mirate nei centri abitati per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative a tutela dei consumatori. Nel corso della passata serata e per buona parte della notte, i Carabinieri della Compagnia di Villacidro sono stati impegnati in un vasto servizio di controllo del territorio. L’operazione, inserita nei dispositivi di prevenzione dell’incidentalità stradale disposti dal Comando Provinciale, ha portato al monitoraggio ispettivo di oltre 60 persone e di circa 40 autove in transito.

Durante le attività operative sul campo, l'attenzione dei militari si è ramificata nei diversi comuni. A Gonnosfanadiga, il personale della Stazione locale ha intimato l'alt a un'auto condotta da un 34enne residente nella provincia. L'atteggiamento dell'uomo ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e veicolare sul posto. L'intuizione ha dato esito positivo: il conducente è stato trovato in possesso di modiche quantità di cannabis indica. Al termine degli accertamenti di rito, la droga è stata posta sotto sequestro e l'automobilista è stato segnalato all’Autorità Amministrativa come assuntore.

Parallelamente, i controlli dell'Arma si sono estesi alla sicurezza alimentare. I Carabinieri della Stazione di San Gavino, coadiuvati dal supporto tecnico degli specialisti del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari, hanno eseguito un'ispezione igienico-sanitaria all'interno di un esercizio commerciale della zona. Durante i controlli, i militari hanno accertato il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene dei prodotti alimentari. Le non conformità contestate hanno riguardato, nello specifico, le modalità di stoccaggio e l'esposizione delle merci destinate alla clientela. A seguito delle irregolarità messe a verbale dagli ispettori sanitari, nei confronti del titolare sono state imposte severe prescrizioni a cui dovrà adeguarsi immediatamente per poter proseguire l'attività.