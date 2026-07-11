Brutto incidente lungo la Provinciale 15, all'altezza di Boroneddu: un’auto è uscita fuori strada ribaltandosi. La richiesta di soccorso alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano è arrivata poco dopo le 9

Il conducente del veicolo ha improvvisamente perso il controllo in prossimità di una curva. La traiettoria incontrollata ha fatto sì che la vettura finisse la sua corsa ribaltandosi. Sul posto è stata inviata immediatamente la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Abbasanta che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’auto.

A bordo viaggiavano due persone. Ad avere la peggio è stato il conducente, il quale, dopo essere stato estratto dall'abitacolo, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale San Martino di Oristano per tutti gli accertamenti e le cure del caso. È rimasto invece fortunatamente illeso il passeggero che si trovava al suo fianco. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per eseguire i rilievi e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.