Un intervento insolito, lontano dalle quotidiane operazioni di prevenzione o contrasto alla criminalità, ma che incarna perfettamente lo spirito di vicinanza e assistenza alla cittadinanza. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di La Maddalena si sono trasformati in veri e propri angeli custodi per una residente dell'isola che si trovava in grave difficoltà a causa di un infortunio.

La donna, impossibilitata a rientrare autonomamente nella propria abitazione a causa di un trauma a un arto inferiore, ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 chiedendo aiuto ai Carabinieri. Raggiunta la donna, i militari hanno individuato la soluzione per consentirle di tornare a casa in sicurezza. Dopo essersi procurati una sedia a rotelle, le hanno prestato assistenza per tutto il tragitto fino all’abitazione, accompagnandola e spingendo la carrozzina lungo il percorso, così da garantirle un rientro in condizioni di assoluta sicurezza.

Giunti sul posto, hanno però dovuto affrontare un’ulteriore difficoltà: l’appartamento della donna era situato ai piani superiori di un edificio privo di ascensore. I Carabinieri l’hanno quindi presa in braccio, trasportandola con attenzione fino all’interno della propria abitazione, dove ha potuto far rientro in tranquillità.

Un intervento che, pur non rientrando tra i consueti servizi di polizia, racconta il valore della prossimità che da sempre contraddistingue l’Arma dei Carabinieri: essere presenti, ogni giorno, accanto ai cittadini.