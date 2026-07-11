Grave incidente nella notte lungo il Poetto. Intorno alle 3, un violento scontro tra un'auto e uno scooter si è verificato in viale Lungo Saline.

Ad avere la peggio nel violento scontro è stato l'uomo che si trovava alla guida del mezzo a due ruote. Il conducente dello scooter, un 50enne, ha riportato lesioni e traumi di grave entità a seguito della caduta sull'asfalto. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi, allertata dagli automobilisti di passaggio e dai presenti.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 a bordo dell'ambulanza "Mike 50". I sanitari, dopo aver prestato le primissime cure sul posto per stabilizzare il ferito, lo hanno caricato a bordo del mezzo di soccorso per disporne il trasferimento d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso del Brotzu. Insieme ai soccorritori sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale.