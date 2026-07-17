San Nicolò d'Arcidano

Emergenza incendi in Sardegna: fiamme anche a San Nicolò d'Arcidano | IL VIDEO

Un nuovo incendio è scoppiato a Bau Mauro, richiedendo l'intervento del Corpo Forestale e di un elicottero Superpuma per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area