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Ennesimo incendio in Sardegna oggi, venerdì 17 luglio 2026. Oltre a quelli a Teti, Narcao, Bono e Bottida, ne è divampato uno nel territorio di San Nicolò d’Arcidano, in località Bau Mauro. Per fronteggiare le fiamme è intervenuto il Corpo Forestale, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu.
Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Marrubiu, presente sul posto per dirigere gli interventi delle squadre impegnate nel contenimento del rogo.
Per contrastare la propagazione dell’incendio sono stati impiegati anche il Superpuma, l’elicottero pesante in dotazione al Corpo Forestale, arrivato dalla base elicotteristica di Fenosu, e l'elicottero proveniente dalla base di Sorgono. Interviene anche un Canadair proveniente da Olbia.
Sono inoltre in corso le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.
Fiamme anche nelle compagne di Usellus località M.Arruda. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Villaurbana.