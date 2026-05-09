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La Torres espugna il Sivori di Sestri Levante e si aggiudica la gara di andata dei playout di Serie C (Girone B) contro il Bra. I sassaresi tornano in Sardegna con tre punti pesantissimi in vista del ritorno che si disputerà la settimana prossima a Sassari.
A decidere il match un gol di Di Stefano nel primo tempo su assist di Liviero, al minuto 29. I turritani fanno un passo importantissimo verso la salvezza, che adesso dista 90' minuti da giocare fra le mura amiche.
Per i rossoblu si avvicina notevolmente l'obiettivo salvezza: non solo un pareggio garantirà la permanenza in Serie C, ma anche una sconfitta con un solo gol di scarto premierebbe i sardi, in virtù del miglior piazzamento in regular season. Ad ogni modo servirà entrare in campo per vincere.
Il prossimo appuntamento sabato 16 maggio, quando il pubblico sassarese sarà chiamato a supporto dei ragazzi dopo una stagione complicatissima.