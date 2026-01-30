Detenzione illegale di arma da fuoco con matricola abrasa e possesso di droga ai fini di spaccio: sono le accuse che hanno portato all’arresto in flagranza di un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, nel corso di un’operazione dei carabinieri della Compagnia di Ghilarza.

Il provvedimento è scattato durante un servizio coordinato di controllo del territorio che ha coinvolto anche i militari delle stazioni di Aidomaggiore, Abbasanta, Tresnuraghes e Scano di Montiferro, con il supporto di un’unità cinofila dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna.

Nel corso delle perquisizioni personale e domiciliare, i carabinieri avrebbero rinvenuto e sequestrato un fucile con matricola abrasa, completo di munizionamento, ritenuto di provenienza illecita e riconducibile al reato di ricettazione. In casa sarebbero stati trovati anche circa 35 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione, elementi che fanno ipotizzare un’attività di spaccio.

Durante lo stesso servizio è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Oristano un giovane di 22 anni, che sarebbe stato trovato in possesso di circa 7 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish per uso personale. L’operazione rientra nel più ampio piano di controllo del territorio messo in campo dall’Arma dei carabinieri per contrastare la diffusione di armi clandestine e il traffico di stupefacenti, grazie alla collaborazione tra reparti territoriali e unità specializzate.

L’uomo arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.