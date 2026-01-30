Il Consiglio di Amministrazione della Polizia di Stato, nella seduta del 28 gennaio scorso, ha deliberato la promozione di due dirigenti in servizio alla Questura di Cagliari. Si tratta della vice questore Maria Bonaria Angius e del vice questore Davide Carboni, entrambi promossi al grado di primo dirigente, con conferma degli incarichi attualmente ricoperti.

La dottoressa Angius, in servizio a Cagliari dal 2008 dopo un’esperienza alla Questura di Bologna, ricopre dallo scorso marzo il ruolo di capo di Gabinetto reggente. Nel corso degli anni ha svolto numerosi incarichi all’interno della Questura cagliaritana, operando tra l’altro alla Digos, come vice dirigente della Divisione Polizia amministrativa e sociale e come dirigente dell’Ufficio Immigrazione. Dal 2018 è stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto come vice capo di Gabinetto e, dal 2024, anche come portavoce del questore.

Promozione anche per Davide Carboni, reggente della Squadra Mobile da febbraio dello scorso anno. La sua carriera è iniziata al XIII Reparto Mobile, per poi proseguire in Questura, dove ha prestato servizio alla Squadra Mobile e successivamente ha diretto il Commissariato di pubblica sicurezza di Quartu Sant’Elena. In seguito ha ricoperto l’incarico dirigenziale nella neo sezione Sisco, prima di assumere la guida reggente della Squadra Mobile.

Le promozioni riconoscono il percorso professionale dei due dirigenti e garantiscono continuità alla guida di uffici strategici per la sicurezza del territorio.