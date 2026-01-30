Punti fermi ma anche volti nuovi e vecchie conoscenze. Secondo La Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso avrebbe già le idee chiare sul gruppo che si presenterà alla sfida con l'Irlanda del Nord nella semifinale playoff di qualificazione ai Mondiali 2026.

Il prossimo 26 marzo gli Azzurri sono chiamati allo scontro cruciale, con l'obiettivo di scacciare definitivamente i fantasmi delle ultime due mancate qualificazioni alla competizione iridata. Come riportato dalla rosea il ct non effettuerà grandi modifiche al gruppo visto nei mesi scorsi, ma ci sono alcune novità.

Una di queste è Marco Palestra, la stellina del Cagliari in prestito dall'Atalanta che ha stupito tutti in questo avvio di stagione. Sulla fascia destra l'esterno classe '05 è sempre più dominante, tanto da accendere su di sé i riflettori delle big. Verosimilmente il 20enne rossoblù si giocherà un posto da titolare con Politano. Appare inoltre sempre più concreta la possibilità di un ritorno di Marco Verratti, fra i grandi protagonisti dell'Europeo vinto nel 2021.

L'Italia di Gattuso, per il momento, sembra dunque fatta: un 3-5-2 con Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori (Buongiorno); Politano (Palestra), Barella (Verratti), Locatelli, Tonali, Dimarco (Spinazzola); Kean (Scamacca), Retegui (Esposito).