Scatta il numero chiuso anche a Costa Rei. Le spiagge di Scoglio di Peppino, Piscina Rei, Monte Nai, Tziu Franciscu e Capo Ferrato saranno accessibili solo in base alla disponibilità dei parcheggi. "Anche io voglio i numeri, ma quelli che portano benessere, non quelli che distruggono il territorio", ha spiegato il sindaco di Muravera Salvatore Piu, motivando la scelta con la necessità di proteggere il litorale dal sovraffollamento.

Il criterio sarà applicabile anche a San Giovanni. In tutto sono stati individuati circa 500 stalli, con tariffe giornaliere che vanno da 6 a 10 euro per le auto, da 4 a 7 per le moto e da 9 a 15 per i camper. Previsti abbonamenti agevolati per residenti e proprietari di seconde case.

"Non tutte le spiagge sono uguali", precisa Piu. "Lo Scoglio di Peppino, ad esempio, è un caso emblematico: l’arenile è in territorio di Muravera, ma i parcheggi e le concessioni sono su quello di Castiadas. Serve una visione comune tra enti".

Il sindaco riconosce le difficoltà: "Siamo consapevoli delle perplessità e delle critiche. Ma il sovraffollamento è già una realtà. Non possiamo più ignorarlo". E aggiunge: "Non stiamo chiudendo le spiagge, stiamo proteggendo il futuro".