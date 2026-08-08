Il weekend appena iniziato si preannuncia caratterizzato da temporali pomeridiani soprattutto nelle regioni del Nord Italia, sulle Alpi e le Prealpi, e lungo l'Appennino, con possibilità di fenomeni intensi e grandinate locali.

Nel frattempo, al Centro e al Sud del Paese, il caldo e la siccità continueranno a dominare la scena. Le previsioni di iLMeteo.it mettono in evidenza come l'accumulo di energia termica e umidità durante le ondate di calore possa generare celle temporalesche potenti, con grandinate e raffiche di vento.

Dal 11 al 17 agosto, una volta esaurita questa fase instabile, un'area di alta pressione subtropicale tornerà a estendersi su tutto il territorio italiano, portando a un aumento significativo delle temperature. Si prevedono picchi estremi di caldo con valori che raggiungeranno i 39°C a Roma e i 37-38°C a Milano, vicini ai record storici per la città lombarda.

Le notti si annunciano tropicali, con temperature minime che supereranno i 25°C nella Pianura Padana e lungo le coste. Allo stesso tempo, lo zero termico salirà fino a quota 4800 metri, mettendo a rischio i ghiacciai del Monte Bianco. Le proiezioni indicano che la settimana successiva, dal 17 al 23 agosto, potrebbe segnare la fine della lunga ondata di caldo, che ha caratterizzato quasi tre mesi di condizioni climatiche torride.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 8 agosto

Cielo prevalentemente sereno con locali addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Deboli o localmente moderati di componente occidentale eccetto nel Golfo di Cagliari e lungo le coste orientali dove nel pomeriggio prevarranno le brezze marine.

Mossi con moto ondoso in diminuzione lungo la costa occidentale e settentrionale. Poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 9 agosto

Cielo prevalentemente sereno con locali addensamenti in prossimità dei rilievi che potranno dare luogo a isolati rovesci e temporali pomeridiani.

Temperature massime in lieve aumento nel settore occidentale e in lieve diminuzione nel nord-est.

Venti deboli a regime di brezza.

Mari poco mossi.

Previsioni per la giornata di lunedì 10 agosto

Cielo poco nuvoloso.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Venti deboli a regime di brezza.

Mari calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Martedì e mercoledì si avrà cielo prevalentemente poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani che daranno luogo a isolati rovesci o temporali nelle zone interne, più probabili nella giornata di mercoledì. Le temperature, sempre sopra le medie del periodo, saranno generalmente stazionarie. I soffieranno deboli con brezze marine pomeridiane. Mari generalmente poco mossi.