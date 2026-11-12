Tragico scontro stradale sulla Statale 125 Var, la Nuova Orientale Sarda, nel territorio di Cardedu, in Ogliastra. Due veicoli si sono scontrati all’altezza del chilometro 96 e, nel violento impatto, una persona ha perso la vita. Si tratta di Luca Rubiu, 41 anni, di Lanusei.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

A seguito dello scontro, il tratto della Statale 125 Var interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Anas ha predisposto percorsi alternativi per gli automobilisti: chi viaggia in direzione nord viene deviato al chilometro 93, presso lo svincolo Cardedu/Tortolì, mentre per chi procede verso sud la deviazione è prevista al chilometro 97, allo svincolo per Bari Sardo.

Sul posto sono intervenuti il personale dell’Anas, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro.