Ancora fuoco e fiamme in Sardegna dove oggi, domenica 31 agosto, si sono registrati 13 incendi, di cui 2 hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo incendio, rurale, è avvenuto nel comune di Arzana, precisamente in località Cuile su Prediargiu. Le operazioni di spegnimento sono state gestite dal personale della Stazione del Corpo forestale di Lanusei, supportato dal personale del GAUF CFVA di Lanusei e dall'equipaggio dell'elicottero proveniente dalla base CFVA di San Cosimo. Una squadra dell'Agenzia Forestas del cantiere di Gairo è intervenuta sul posto per contenere l'incendio che ha interessato una superficie di poco più di 2 ettari di pascolo nudo.

Il secondo incendio, boschivo, si è verificato nel comune di Luras, in località Su Molino. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Calangianus, con il supporto del personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Limbara e Alà dei Sardi (Super Puma). Cinque squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Luras, Tempio Pausania, Aggius e una squadra dei volontari di protezione civile di Tempio Pausania sono intervenute sul posto per fronteggiare l'incendio.