"Monterosso salva una tartaruga Caretta caretta grazie alla sinergia tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta e Acquario di Genova", sono parole colme di orgoglio quelle di Edoardo Rixi, vice ministro al MIT, deputato Lega XIX Legislatura, segretario Lega in Liguria, che attraverso un post su Facebook, commenta l'eroico salvataggio di una tartaruga marina, avvenuto ieri 30 agosto nelle acque delle Cinque Terre, di fronte a Monterosso, e portata all'Acquario di Genova per ricevere le dovute cure.

"Un grande lavoro di squadra che ha coinvolto cittadini ed esperti: una rete di soccorso che funziona! Un ringraziamento speciale al presidente del Parco, Lorenzo Viviani, per il suo impegno nella tutela del nostro mare", ha scritto ancora ul vice ministro Rixi.

La tartaruga, come informa Tg Com 24, è stata avvistata da alcuni bagnanti mentre lottava con difficoltà contro le onde del mare in tempesta, ed è stata soccorsa dalla Polizia locale con l'aiuto di alcuni cittadini. Si tratta, come informa il quotidiano, del terzo avvistamento a Monterosso durante l'estate 2025.