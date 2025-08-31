PHOTO
Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 31 agosto in via delle Mimose a Cala Liberotto, dove un'auto con a bordo quattro giovani lavoratori di una struttura alberghiera locale, per motivi ancora da chiarire, è uscita di strada, sfondando un muro e finendo la sua corsa in un terreno vicino.
Intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento stagionale di Orosei che hanno provveduto a liberare tre degli occupanti (uno era già fuori) dall'abitacolo con l'uso di attrezzature specifiche.
I giovani sono stati poi affidati al personale medico del servizio di emergenza 118 per essere trasferiti d'urgenza in ospedale tramite eliambulanza. Sul luogo dell'incidente è presente anche una pattuglia della Polizia locale per i dovuti accertamenti.