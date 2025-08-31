PHOTO
L'allerta di codice giallo per rischio incendio nel territorio di Cagliari è stata confermata per domani, lunedì 1° settembre. Questa informazione è stata comunicata dalla Protezione civile regionale attraverso il bollettino odierno, confermando la pericolosità media della situazione.
Le aree contrassegnate con il codice arancione (pericolosità alta) includono le zone identificata con le lettere A, E, G, H, F, M, L, R, U (vedi foto in basso). In quest'area, in caso di scoppio di incendi, le fiamme potrebbero svilupparsi rapidamente richiedendo l'intervento della flotta aerea statale.
Nelle altre zone della Sardegna, il livello di allerta è medio (codice giallo): gli incendi, se gestiti tempestivamente, possono essere contenuti dalle squadre terrestri, eventualmente supportate da mezzi aerei leggeri regionali.
La Protezione Civile invita alla massima cautela, esortando a evitare qualsiasi comportamento che possa causare incendi, come accendere fuochi, gettare mozziconi di sigaretta o utilizzare in modo improprio macchinari che producono scintille.
Le operazioni preventive e le azioni operative sono conformi a quanto stabilito nel Piano Regionale Antincendi (PRAI 2023-2025, aggiornamento 2025).