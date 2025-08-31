Nel quartiere San Salvario di Torino è stato lanciato un fortissimo appello social per ritrovare la bici speciale che una bambina di 8 anni con difficoltà motorie usa per spostarsi.

Il padre della bambina, Simone Aversa, che è anche allenatore presso la società di pallanuoto Torino 81, ha condiviso la foto del triciclo su Facebook e fatto appello a chiunque potesse fornire informazioni utili per individuare "i miserabili responsabili" che hanno compiuto il furto.

"Hanno rubato il triciclo ortopedico di mia figlia, è una bici speciale per bambini con disabilità. Per noi è molto preziosa!", scrive l'uomo, il quale spiega che il veicolo, "creato su misura per la bimba e i suoi problemi motori", è stato portato via "dall’androne di casa, dove lo tenevamo legato".

"Chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento può contattare la famiglia al numero: +39 335 724 92 81", aggiunge Simone Aversa.