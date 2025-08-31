La settimana prossima, i pubblici ministeri a Roma esamineranno il report della polizia postale riguardante le immagini di donne pubblicate su forum e chat con commenti volgari e offensivi. Successivamente, come informa Tg Com 24, verrà valutata la possibilità di aprire un fascicolo, indagare sui responsabili e interrogare il gestore del sito Phica, che è stato chiuso.

Nonostante il server si trovi all'estero, poiché il gestore è italiano, potrebbe comunque essere intrapresa un'azione legale nei suoi confronti.

La Polizia Postale ha condotto indagini per individuare i responsabili delle piattaforme coinvolte e sta verificato i commenti sessisti e offensivi al fine di identificarne gli autori.

Dopo l'esplosione del caso che ha generato diverse polemiche, il sito Phica è stato chiuso, e la home page ha ospitato un comunicato ufficiale in cui si legge che "nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a bloccare in tempo tutti quei comportamenti tossici. In oltre 20 anni abbiamo sempre collaborato con le forze dell’ordine italiane e internazionali, contribuendo attivamente anche a casi importanti, fornendo ogni volta dati e supporto per assicurare alla giustizia chi commetteva crimini".