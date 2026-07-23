Ennesima giornata di fuoco in Sardegna, dove il Corpo Forestale è stato impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nelle campagne di Portoscuso, in località “Concali de su Graboni”.

Sul posto è arrivato un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Iglesias, mentre a coordinare le operazioni di spegnimento è stato il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Sant’Antioco.

A causa della virulenza del rogo, il D.O.S. ha richiesto il potenziamento dei mezzi aerei. In supporto alle squadre impegnate a terra sono stati fatti decollare anche l’elicottero Ecureuil AS350 B3 dalla base di Pula e l’elicottero pesante SuperPuma dalla base di Fenosu.