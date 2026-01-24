Il passaggio del ciclone Harry in Sardegna ha messo in ginocchio molte coste dell’Isola, in particolare nella parte orientale. Una su tutte Cala Luna, la perla tra Baunei e Dorgali.

La violenza delle mareggiate ha reso quasi irriconoscibile quell’angolo di paradiso. Le immagini diffuse sui social dal Comune di Baunei mostrano chiaramente le conseguenze a Cala Luna. “Alla natura dobbiamo profondo rispetto perché se alcune volte si infuria e si prende i suoi spazi, agisce nell’attesa di restituirceli, chiedendoci di averne cura” si legge nel post pubblicato ieri.

Dall’amministrazione comunale fanno sapere di aver contattato i gestori del punto di ristoro “Su Neulagi”, presente in spiaggia. “Fortunatamente – spiegano – non c’è stato alcun danno”.