Il ciclone Harry non ha colpito solo strade e infrastrutture, ma ha lasciato segni anche sul patrimonio culturale dell’Isola. Tra i siti più esposti c’è Nora, nel comune di Pula, affacciata sul mare e duramente interessata dalle recenti mareggiate. L’assessora regionale ai Beni culturali, Ilaria Portas, ha attivato immediatamente le Soprintendenze competenti per avviare le verifiche sui danni e coordinare gli interventi necessari a tutela di uno dei luoghi simbolo della Sardegna.

“Ieri - ha dichiarato Ilaria Portas - dopo avere ricevuto la triste notizia e le segnalazioni su quanto accaduto a Nora è stata mia cura mettermi subito in contatto con le due Soprintendenze della nostra Regione per attivare nell'immediato e per le vie più brevi una rapida comunicazione. Sarò puntualmente informata di tutti gli eventuali danni subiti ai nostri beni culturali, nella speranza ovviamente che siano limitati a pochi siti. La nostra sensibilità verso il tema è massima e voglio rassicurare tutte e tutti che, oltre me che mi muovo in queste ore in prima linea, sono impegnati anche gli uffici dell'assessorato. A breve sarà mia cura fare anche un sopralluogo per verificare in prima persona i danni".

Il sindaco di Pula Walter Cabasino ha ringraziato l’assessora per il suo interessamento e la sua vicinanza. “Il sito archeologico di Nora - ha ribadito Cabasino-oltre ad essere uno dei beni identitari più importanti della Sardegna è un forte attrattore turistico, visitatato da oltre 112 mila persone e dove lavorano, tra dipendenti e servizi annessi, più di 20 operatori. Confidiamo nell’interesse delle istituzioni perché il sito possa essere destinatario di risorse adeguate per il ripristino dei danni causati dal ciclone”.