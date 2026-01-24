Il Cimitero monumentale di Bonaria resterà chiuso al pubblico nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio. La decisione è stata presa in via precauzionale, al termine dei sopralluoghi e delle valutazioni tecniche sui danni provocati dal recente passaggio del ciclone Harry.

Le verifiche hanno evidenziato criticità che rendono necessario limitare temporaneamente l’accesso, con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza delle persone. Nel frattempo sono già partite le operazioni di pulizia straordinaria, concentrate soprattutto nel Vecchio Orto delle Palme. Gli interventi mirano a rimuovere materiale pericoloso (come guano di migliaia di uccelli che cercavano riparo durante il maltempo), mettere in sicurezza le strutture e ripristinare condizioni adeguate per la fruizione pubblica.

Aggiornamenti sulla riapertura del Cimitero monumentale di Bonaria saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune di Cagliari.