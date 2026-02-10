In occasione della "XXXIV Giornata Mondiale del Malato" che si tiene ogni anno l'11 febbraio in tutto il mondo, la Asl Ogliastra parteciperà alle celebrazioni la mattina del prossimo mercoledì 18 febbraio presso l'ospedale "Nostra Signora della Mercede" di Lanusei, in presenza di S.E. Monsignor Antonello Mura, Vescovo di Nuoro e Amministratore Apostolico di Lanusei.



Il programma prevede, alle 10:30, una preghiera guidata da monsignor Antonello Mura nella cappella dell'ospedale. Successivamente, il Vescovo visiterà i pazienti ricoverati nei vari reparti dell'ospedale, portando loro parole di conforto.



La Giornata Mondiale del Malato, istituita da san Giovanni Paolo II nel 1992, rappresenta un momento importante di preghiera, vicinanza e riflessione per la comunità ecclesiale e la società civile, invitando a riconoscere il volto di Cristo nei malati e fragili.

Il tema di quest'anno si concentra sull'esempio evangelico del samaritano che dimostra amore prendendosi cura degli altri: l'amore si esprime attraverso gesti concreti di vicinanza, soprattutto verso chi soffre a causa della malattia, spesso in situazioni di fragilità legate alla povertà, all'isolamento e alla solitudine.





