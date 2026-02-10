Domani, mercoledì 11 febbraio, si celebra la Giornata Europea dedicata al Numero Unico Europeo per le emergenze 1-1-2, istituito dall'Unione Europea nel 1991, che in Italia è attivo in 17 Regioni e 2 Province Autonome, con 24 Centrali Uniche di Risposta (CUR) che coprono circa l'82% della popolazione nazionale.



Il 1-1-2 è il primo punto di contatto per ogni emergenza, consentendo di attivare soccorsi sanitari, forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto con una sola chiamata gratuita, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Nel novembre 2022, è stato attivato il NUE 1-1-2 in Sardegna. In tre anni, la Centrale Unica di Risposta ha gestito oltre 2 milioni e 350 mila chiamate, con una media di 2000 chiamate al giorno in inverno e 3000 al giorno in estate.

La CUR di Sassari risponde alle chiamate in poco più di 3 secondi, in linea con altre centrali già attive in Italia da anni. Il 1-1-2 garantisce una risposta immediata e la localizzazione precisa del chiamante, riducendo i tempi di intervento e migliorando il coordinamento tra i servizi di soccorso.

Il NUE 112 svolge anche una funzione di filtro: circa il 50% delle chiamate ricevute non sono urgenti e vengono correttamente gestite senza attivare i soccorsi, concentrando le risorse su interventi necessari. Grazie all'interpretariato multilingue, la CUR gestisce chiamate da utenti stranieri, con 12mila chiamate trattate dal Nue112 Sardegna, soprattutto durante i mesi estivi.

"L'istituzione del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 in Sardegna reca indubbi vantaggi, giacché facilita la gestione integrata e coordinata degli interventi tra Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario, abbattendone i tempi attraverso una risposta rapida e unificata", afferma la Prefetta di Cagliari, Paola Dessì.

"Oltre a snellire le procedure di intervento, il 112 NUE ha determinato un impatto positivo anche in termini di sicurezza, sia per l’operatore, in quanto consente l’identificazione immediata del chiamante, sia per l’utente finale, al quale è sempre garantita accessibilità e inclusione".

"Il NUE rappresenta un servizio fondamentale per la sicurezza dei cittadini - aggiunge il Direttore Generale di Areus, Angelo Maria Serusi -. In questa giornata vogliamo ringraziare tutto il personale della CUR Nue112 di Sassari che lavora con professionalità e dedizione per garantire risposte rapide ed efficaci alle richieste di aiuto".

"Questo importante traguardo dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza è stato possibile grazie al prezioso raccordo con le Prefetture e alla costante collaborazione con il 118, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e le Capitanerie di tutta l'isola, ai quali va il nostro doveroso ringraziamento", spiega Michela Cualbu, Direttore del NUE112 Sardegna.

In occasione della Giornata Europea del 112, la Prefettura di Cagliari ha annunciato il lancio del nuovo sito web www.112.gov.it, dedicato al Numero di emergenza unico europeo. Il sito è stato rinnovato nella grafica e arricchito con nuove funzionalità. Oltre a fornire dettagli sulle varie fasi dell'emergenza, dal momento della chiamata all'arrivo dei soccorsi, il portale include una sezione dedicata alle situazioni di pericolo più comuni e alle relative procedure da seguire per chiedere aiuto. Vengono inoltre forniti consigli su come prevenire tali situazioni o gestirle in attesa dell'intervento delle autorità.

Attraverso il nuovo sito dell'112 è possibile accedere all'app "Where Are U", che fornisce assistenza agli utenti in caso di emergenza consentendo l'identificazione e la geolocalizzazione della persona che sta effettuando la chiamata. Particolarmente utile nelle situazioni di pericolo è la funzione di Chiamata Silenziosa dell'app, che permette di segnalare un'emergenza senza dover parlare al telefono.