Oltre 450 kg di pasta, ma anche pizza e tiramisù: gli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, sono felici di gustare i cibi tradizionali dei luoghi in cui si svolgono i Giochi.

Come riporta il sito olimpyc.com Milano Cortina 2026, i Villaggi Olimpici stanno offrendo, in questi giorni di gare, passione e impegno, il meglio della gastronomia locale agli atleti provenienti da tutto il mondo



Il concetto di "Food for Fuel", come riporta il sito dedicato ai Giochi, assicura a ciascuno di loro l'accesso a piani nutrizionali adatti a sostenere l'allenamento e la competizione, in linea con le linee guida del CIO: l'offerta tiene infatti conto delle diverse esigenze nutrizionali e delle sensibilità culturali e religiose delle delegazioni al fine di garantire a tutti un ambiente accogliente.



Le delegazioni, sempre come informa il sito, alloggiano nei tre principali Villaggi Olimpici di Milano, Cortina e Predazzo, insieme a 11 hotel di supporto a Bormio, Livigno e Anterselva, e i menu principali non possono che essere italiani: pasta, pizza, ma anche salumi, formaggi, frutta e dessert.

Ogni giorno, sempre come riporta il sito olimpyc.com Milano Cortina 2026, solo nel Villaggio Olimpico di Milano vengono preparati fino a 4.500 pasti, con circa 3.000 uova e circa 450 chilogrammi di pasta al giorno.

Tra gare, allenamenti e l'inevitabile tensione, è bello sapere che i nostri cibi tipico diventano momenti di conforto e gioia per atleti provenienti da tutto il mondo: un'occasione di unione tra culture diverse grazie al piacere del cibo!