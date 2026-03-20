Il fegato e i due reni prelevati dalla donna di 83 anni lo scorso 10 marzo all'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei sono stati trapiantati con successo. Uno dei reni e il fegato sono stati donati a due uomini, uno di 72 anni e l'altro di 69 anni, entrambi sardi. Il secondo rene è stato ricevuto da una donna di 64 anni, il cui trapianto è stato effettuato a Milano.

Una vicenda che ha visto come principale protagonista una donna ogliastrina di 83 anni, che in vita aveva espresso il consenso alla donazione, dando un grande esempio di generosità e senso civico. Successivamente sono entrate in gioco le professionalità mediche del nosocomio di Lanusei e dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Fondamentale il contributo dell'équipe multidisciplinare dell'ospedale ogliastrino, composta dal chirurgo Giovanni Pietro Paolo Gusai e da una squadra di anestesisti, strumentisti e infermieri di anestesia, che ha supportato in maniera eccellente le due équipe chirurgiche arrivate dal Brotzu di Cagliari: la squadra del Centro trapianti di fegato diretta dal dottor Fausto Zamboni e il team di Urologia e Trapianto del Rene, diretto dal dottor Andrea Solinas.

"Questo straordinario risultato è prima di tutto il frutto di un profondo gesto d'amore che onora la memoria della donatrice - sottolinea Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra - nello stesso tempo, il successo di queste operazioni dimostra l'altissimo livello dei nostri professionisti, capaci di gestire processi clinici e organizzativi di estrema complessità. Essere parte attiva di una rete di trapianti che salva vite è per noi motivo di grande orgoglio e testimonia l'efficienza del nostro presidio".