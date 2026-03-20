“Bossi, Maroni e Berlusconi sono tre giganti che hanno segnato un'epoca e segneranno il tempo a venire. Tutto cambia ma" in migliaia portiamo "avanti i loro insegnamenti basati su coraggio, identità e libertà”. Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Libertà.

Prima della morte del fondatore della Lega, Umberto Bossi, quella di oggi “doveva essere la giornata della chiusura della battaglia referendaria”. E invece “si annulla tutto: oggi la Lega annulla tutti gli appuntamenti sul territorio. Questa è la Lega con decine di migliaia di iscritti che c'è grazie a lui. Tutti siamo qui grazie a una idea innovativa, geniale, democratica e criticata. Noi voliamo più alto degli imbecilli che insultano sui social e lo ricordiamo e oggi la diretta della radio riguarda Umberto” ha aggiunto il leader della Lega.

Intanto, si terranno alle 12 di domenica 22 marzo i funerali di Bossi a Pontida. È quanto si apprende da fonti familiari. La premier Giorgia Meloni parteciperà alla funzione così come il presidente del Senato Ignazio La Russa e il vicepremier e ministro Antonio Tajani.