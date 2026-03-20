Hanno tentato di asportare l'intero bancomat dell'ufficio postale di Mamoiada, ma la struttura metallica dell'Atm ha resistito e i banditi sono fuggiti a mani vuote.

L'assalto è stato tentato nel corso della notte, poco prima delle 3. I malviventi hanno oscurato la telecamera puntata sul postamat, hanno agganciato lo sportello automatico di Piazza Europa a un'auto ma qualcosa è andato storto. La struttura in metallo ha resistito mentre è stata danneggiata la parte in plastica. I soldi sono rimasti all'interno e i ladri sono dovuti fuggire senza il malloppo.

I due malviventi - fa sapere inoltre Poste Italiane - hanno cosparso di chiodi la via di accesso all'ufficio postale, presumibilmente per ostacolare l'intervento delle pattuglie.



I carabinieri hanno avviato le indagini e hanno acquisito le immagini delle telecamere dalla zona per risalire al modello dell'auto usata per il tentato assalto.

"L'allarme è scattato non appena è stato messo in atto un tentativo di manomissione dell'erogatore ATM. La segnalazione è stata subito presa in carico dalla Security Room di Genova, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, che ha rilevato la presenza di due individui – spiegano da Poste Italiane - Il direttore dell'ufficio postale ha effettuato un sopralluogo con i militari, verificando che i cassetti dell'Atm non erano stati sottratti. L'episodio si è pertanto concluso senza ammanchi di denaro, ma con danni alla struttura. Dalle prime verifiche l'Atm risulta danneggiato e sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a quantificare l'entità dei danni subiti dal dispositivo".

L'ufficio postale riaprirà al pubblico con i consueti orari, salvo imprevisti, nella giornata di martedì 24 marzo.