Paura, ieri sera, nella zona di Porto Frailis (Tortolì) per un incendio scoppiato in un'abitazione in via Corrargius. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì è intervenuta intorno alle 20, limitando i danni che sarebbero potuti essere ben più gravi.

Le fiamme hanno danneggiato, infatti, una finestra, uno scaffale e una finestra.