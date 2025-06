Guardie mediche in servizio per il fine settimana dal 27 al 29 giugno in Ogliastra, per garantire assistenza anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Nei comuni di Baunei, Gairo, Ilbono, Jerzu, Perdasdefogu, Tertenia e Villagrande Strisaili il servizio sarà assicurato dalle ore 20.00 di venerdì 27 giugno fino alle 8.00 di sabato 28, per riprendere dalle 10.00 dello stesso giorno fino alle 8.00 di lunedì 30 giugno.

La sede di Bari Sardo resterà aperta dalle 20.00 di venerdì fino alle 8.00 di sabato, e poi ancora dalle 20.00 di domenica 29 giugno fino alle 8.00 di lunedì.

A Seui, la guardia medica sarà attiva dalle 20.00 di venerdì alle 8.00 di sabato, e di nuovo dalle 20.00 di sabato fino alle 8.00 di domenica.

Il punto di continuità assistenziale di Talana sarà operativo dalle 20.00 di venerdì alle 8.00 di sabato e dalle 10.00 alle 20.00 dello stesso giorno, oltre che dalle 20.00 di domenica fino alle 8.00 di lunedì.

A Tortolì, il servizio sarà garantito dalle 20.00 di venerdì alle 8.00 di sabato, dalle 10.00 di sabato fino alle 8.00 di domenica, e infine dalle 20.00 di domenica alle 8.00 di lunedì.

“In caso di necessità – ricorda l’azienda sanitaria – i cittadini possono contattare il Numero europeo armonizzato 116 117”. Un operatore della Centrale regionale metterà in contatto con il medico di guardia più vicino per una consulenza telefonica o, se necessario, con il servizio di emergenza 118.