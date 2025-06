Un camionista di 63 anni, residente in Sardegna, è morto oggi al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno, probabilmente stroncato da un malore che lo ha colto mentre era alla guida del suo autoarticolato in via Pian di Rota.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo proprio a causa del malore. Il camion ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un furgone della nettezza urbana che sopraggiungeva in senso contrario.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’automedica e un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L’autista del camion è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.

L’autopsia sul corpo del 63enne servirà a chiarire con certezza le cause del decesso, spiegano dalla Locale.

Ferite lievi, invece, per l’autista del furgoncino, accompagnato anche lui in ospedale per accertamenti.

I due mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro e gli agenti della polizia locale stanno completando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.