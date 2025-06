È stato risolto il problema tecnico che da ieri pomeriggio aveva mandato in tilt i sistemi informatici dei Pronto soccorso e dei reparti ospedalieri in tutta la Sardegna. Lo rende noto Ares, dopo aver ricevuto la comunicazione di ripristino della completa operatività da parte del Polo strategico nazionale, responsabile dell’infrastruttura cloud che aveva causato il disservizio.

Dal tardo pomeriggio del 26 giugno, infatti, i sistemi informatici non erano più disponibili a causa di un problema tecnico che ha coinvolto l’infrastruttura cloud utilizzata dagli ospedali sardi. Il dipartimento Sanità digitale di Ares Sardegna, insieme ai tecnici di Sardegna IT, agli specialisti del Polo nazionale e ai fornitori dei sistemi coinvolti, ha lavorato senza sosta per risolvere il guasto.

“La situazione è stata costantemente monitorata”, aveva assicurato l’Azienda regionale della Salute, precisando che “nonostante il grave disagio per l’indisponibilità dei sistemi informatici, l’assistenza sanitaria è stata comunque totalmente garantita grazie a procedure alternative e alla dedizione del personale sanitario”.

Le attività di monitoraggio proseguiranno, mentre Ares attende una relazione tecnica dettagliata dal Polo nazionale “al fine di analizzare precisamente le cause dell’evento e rafforzare ancora le misure di futura ulteriore prevenzione”.