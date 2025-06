Il Ministero della Salute ha confermato l’allerta “Gialla” per gli effetti delle alte temperature sulla salute, prolungando il livello 1 di allerta per le ondate di calore fino a domenica 29 giugno 2025.

Il codice giallo è scattato per via delle temperature previste comprese tra i 25°C e i 33°C, con punte di temperatura percepita che potrebbero raggiungere i 35°C.

Il sistema di allarme del Ministero è pensato per prevenire possibili conseguenze delle ondate di calore sulla popolazione più fragile. Con l’allerta di livello 1, spiegano dal Ministero, “le condizioni meteorologiche possono precedere un livello 2”. In questa fase, i servizi sanitari e sociali rimangono in stato di pre-allerta per monitorare l’evolversi della situazione.

Il bollettino aggiornato, disponibile sul sito del Ministero della Salute, invita alla prudenza nei giorni più caldi e ricorda l’importanza di proteggersi adeguatamente dalle alte temperature.