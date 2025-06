Stava camminando sul ciglio della strada quando è stato urtato dallo specchietto di un furgone ed è caduto battendo violentemente la testa contro un muretto di cemento. Un uomo di 73 anni è stato trasportato in coma all’ospedale Brotzu di Cagliari, in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Gonnoscodina, in via Roma.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118, l’uomo si era incamminato lungo una curva. Proprio in quel momento è sopraggiunto un furgone: il conducente se lo sarebbe trovato davanti in un punto cieco e lo ha urtato con lo specchietto laterale. L’urto ha spinto il pedone in avanti, facendolo cadere con la testa contro il muretto che costeggia la carreggiata.

Le condizioni del 73enne sono apparse subito gravissime: è stato allertato l’elisoccorso, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Cagliari. L’uomo è stato ricoverato in coma.

Il conducente del furgone si è immediatamente fermato a prestare soccorso e ha chiamato i soccorsi. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi e lavorato a lungo per chiarire la dinamica dell’accaduto.