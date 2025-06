Il prossimo fine settimana sarà il più caldo dell'anno finora. L'anticiclone africano porterà temperature che raggiungeranno i 37-40 gradi da Sud a Nord. Antonio Sanò, fondatore del noto sito www.iLMeteo.it, ha confermato questo aumento delle temperature, citando esempi che vanno dai 40 gradi di Taranto ai 37 di Parma.

Le città che si prevede saranno le più calde nel corso del weekend includono Taranto con 40 gradi; Agrigento, Firenze, Oristano, Pistoia, Prato, Siracusa e Terni con 39; Foggia, Frosinone, Grosseto, Matera, Ragusa e Roma con 38; infine Arezzo, Caserta, Cremona, Crotone, Fermo, Livorno, Lucca, Parma, Piacenza e Reggio Emilia con 37. In altre parti del Paese, le temperature arriveranno a 34-36 con un'umidità elevata. Il caldo intenso è previsto per continuare anche nei giorni successivi.

"Non vediamo un cambiamento meteorologico importante all'orizzonte; al più, i modelli intravedono per la prossima settimana una maggiore instabilità al Nord con temporali in montagna e qualche refolo di aria meno rovente anche verso le pianure", afferma Sanò. Dal 4-5 luglio è invece possibile un allontanamento dell'anticiclone. Tuttavia, sui versanti adriatici e ionici tra sabato e domenica venti più freschi dai Balcani abbasseranno un po' le temperature reali, o quanto meno quelle percepite, specie dalle Basse Marche fino alla Puglia e la Calabria. Sul resto del Paese, invece, l'anticiclone africano porterà la canicola per tutto il weekend con temperature tra i 37 e i 40 gradi, ma anche con notti tropicali o super tropicali: la minima non scenderà sotto i 27-28 gradi in alcune grandi città, come in Nordafrica.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, venerdì 27 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in lieve calo sul settore occidentale, stazionarie altrove.

Venti: deboli o moderati in prevalenza dal settore nord-occidentale. Tendenti a rinforzare nelle ore centrali della giornata specialmente lungo le coste del Sulcis e nel Campidano.

Mari: mossi i bacini occidentali e settentrionali, localmente molto mossi lungo le coste del Nord-Ovest Sardegna dal pomeriggio. Poco mossi altrove.

Previsioni per domani, sabato 28 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve aumento.

Venti: brezze marine deboli o moderate. Calma nelle ore notturne.

Mari: mossi i bacini occidentali, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Nelle giornate di domenica e lunedì il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel settore nord-occidentale le temperature tenderanno a un sensibile aumento nella giornata di domenica, seguito da un calo il giorno successivo. Lievi variazioni di temperatura altrove. Nella giornata di domenica i venti soffieranno deboli o moderati in prevalenza da Nord-Est, mentre assumeranno un regime di brezza lunedì. I mari saranno prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso il mare del Golfo dell'Asinara nel pomeriggio di domenica.