Tragedia a Palermo, dove una bambina di appena due anni e mezzo ha perso la vita dopo essere finita in una piscina.

La piccola si trovava in compagnia dei genitori e di altre persone, durante una serata trascorsa in un'abitazione privata dotata di una piscina sopraelevata. Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe entrata nella piscina senza che, almeno nell'immediatezza, qualcuno si accorgesse di quanto stava accadendo.

A rendersi conto della situazione sarebbe stato qualcuno dei presenti soltanto in un secondo momento, quando per la piccola non c'era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e verificare cosa sia accaduto nei momenti precedenti al decesso.

Restano da chiarire anche le circostanze che hanno permesso alla bambina di raggiungere la piscina senza essere notata.