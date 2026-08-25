Dalla Sardegna ogni viaggio costa un po' di più, e il turismo dentale non fa eccezione. A differenza di chi parte da Bari o da Roma, chi vive a Cagliari, Sassari, Nuoro o Oristano deve mettere in conto quasi sempre uno scalo, un giorno in più e un biglietto in più. Per questo la domanda giusta non è “quanto costa un impianto a Tirana”, ma “quanto mi costa l'intero percorso, viaggio compreso, e a partire da quale trattamento conviene”. Questa guida fa i conti con i listini pubblicati dalle cliniche di Tirana nel 2026 e con i costi reali di trasferta dall'Isola.

Come si arriva a Tirana dalla Sardegna

Da fine giugno al 9 settembre esiste per la prima volta un volo diretto: Wizz Air collega Alghero e Tirana il mercoledì e la domenica, in circa un'ora e mezza, con tariffe che partono da poche decine di euro. Le due frequenze settimanali si prestano bene a un viaggio dentale: partendo il mercoledì e rientrando la domenica si hanno quattro notti, sufficienti per corone e faccette; da mercoledì a mercoledì si copre una settimana piena, quella che serve per un intervento implantare con provvisorio.

Nel resto dell'anno si passa da Roma Fiumicino, da Milano o da Bologna, tutti collegati a Tirana con più voli diretti al giorno: da Cagliari, Olbia o Alghero il viaggio completo richiede quattro-sei ore, a seconda della coincidenza. Una regola pratica vale in entrambi i casi: il volo per Tirana si prenota solo dopo che la clinica ha confermato per iscritto le date del trattamento, e sulla tratta sarda conviene scegliere tariffe modificabili, perché è quella che salta più facilmente per maltempo o scioperi.

I prezzi dei trattamenti: listini 2026 a confronto

Il conto del viaggio dall'isola

Un esempio realistico aiuta più di qualsiasi percentuale. Un paziente di Sassari deve sostituire due denti con impianti e rifare due corone in zirconia. A Tirana il piano di cura costa, ai listini pubblicati, circa 1.700 euro. Il viaggio in bassa stagione via Roma costa 150-250 euro andata e ritorno; cinque notti di hotel 250-350 euro, a meno che non siano comprese nel pacchetto; i trasferimenti dall'aeroporto sono quasi sempre inclusi. Il primo viaggio chiude quindi intorno ai 2.200 euro. Il secondo, tre-sei mesi dopo per le corone definitive sugli impianti, aggiunge 400-500 euro. Totale: circa 2.700 euro. In Italia lo stesso piano di cura, a prezzi medi, costa fra 5.000 e 6.500 euro. Il risparmio netto, con due viaggi dall'isola, supera comunque i 2.500 euro.

C'è una voce che per chi parte dalla Sardegna vale più di ogni altra: il rimborso del volo. Diverse cliniche di Tirana lo prevedono per il paziente all'interno dei pacchetti; quelli di turismo dentale in Albania proposti da Hygeia Dent, per esempio, includono cinque notti in hotel, i trasferimenti aeroporto-hotel-clinica, la TAC diagnostica e il rimborso del primo biglietto aereo del paziente. Poiché dall'isola il biglietto è la voce più pesante della trasferta, è la clausola da cercare per prima nel preventivo, insieme a ciò che succede se il volo viene cancellato e le date slittano.

Un'ultima voce da non dimenticare: le spese sanitarie sostenute all'estero sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi come quelle italiane, purché fattura e documentazione clinica siano tradotte (per l'albanese serve una traduzione giurata). Da verificare con il proprio commercialista o CAF, ma su un piano da 2.000 euro sono altri 350 euro circa che rientrano.

Da quale trattamento conviene

• Una corona, un'otturazione, una pulizia: no. Il viaggio costa più del risparmio.

• Un impianto singolo: al limite. Il risparmio di 1.000-1.500 euro copre appena due viaggi dall'isola; ha senso solo abbinandolo ad altri lavori.

• Due o più impianti, oppure impianti più corone: sì, con un margine netto di alcune migliaia di euro anche con due trasferte.

• Un'arcata completa (All-on-4, All-on-6): è il caso in cui il viaggio pesa meno di tutto, con risparmi netti di 5.000-10.000 euro per arcata.

• Sei-otto faccette o un rifacimento estetico completo: sì, e in un solo viaggio di una settimana.

• Un'urgenza (ascesso, dolore acuto, dente rotto): mai. Si cura dal dentista più vicino.

Sicurezza, struttura e assistenza al rientro

L'Albania non fa parte dell'Unione Europea: la tessera sanitaria europea non è valida, le cure sono interamente private e la tutela del paziente è il contratto con la clinica. Per questo, insieme al prezzo, contano tre cose: dove si opera, chi risponde quando si è tornati a casa e quale documentazione viene consegnata. Sul primo punto vale la pena sapere che alcune strutture lavorano all'interno di ospedali: Hygeia Dent, per esempio, è il reparto odontoiatrico dell'Hygeia Hospital di Tirana, con sterilizzazione, diagnostica e reparti medici nello stesso edificio – un dettaglio rilevante per chi ha più di sessant'anni e convive con pressione alta, diabete o terapie anticoagulanti. Sul secondo, servono un canale diretto con i medici e, se possibile, un dentista convenzionato in Italia per i controlli. Sul terzo, radiografie, piano di cura eseguito e marca e lotto degli impianti: senza questi dati nessun dentista in Sardegna potrà intervenire sul lavoro in futuro.

Cosa chiedere prima di prenotare

• Il preventivo è basato sulla mia radiografia panoramica o TAC, e indica marca degli impianti e materiale delle protesi?

• Quanti viaggi servono, di quanti giorni ciascuno, e le date vengono confermate per iscritto prima che io prenoti il volo?

• Cosa include esattamente il pacchetto: hotel, trasferimenti, provvisori, controlli, rimborso del volo?

• Cosa succede se il mio volo dalla Sardegna viene cancellato e arrivo con un giorno di ritardo?

• Quanti anni di garanzia scritta, e chi mi assiste in Italia se qualcosa non va?

• Quale documentazione mi consegnate alla fine del trattamento?

Con questi numeri sul tavolo, il turismo dentale dalla Sardegna smette di essere una scommessa e diventa un calcolo: conviene quando il piano di cura è importante, quando il pacchetto assorbe una parte della trasferta e quando la clinica risponde per iscritto a tutte le domande qui sopra. Negli altri casi, il dentista sotto casa resta la scelta giusta.