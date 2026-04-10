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L'Anas ha completato la realizzazione di oltre 11 chilometri di nuove pavimentazioni lungo la strada statale 125 "Orientale Sarda", tra i comuni di Baunei e Dorgali.
Questi interventi, che includevano il rinnovo della segnaletica orizzontale, fanno parte di un piano di manutenzione delle strade statali dell'Ogliastra del valore complessivo di più di cinque milioni di euro.
Al fine di migliorare la sicurezza stradale, è stata effettuata una correzione plano-altimetrica della curva al chilometro 164,700, con l'allargamento della carreggiata e l'installazione di nuove barriere di protezione.