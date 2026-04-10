La fase di tempo stabile e particolarmente caldo iniziata lo scorso sabato continuerà senza cambiamenti fino al prossimo weekend, con temperature che ricordano più l'estate che la primavera. Tuttavia, a partire dalla sera di domenica 12 aprile, arriveranno temporali nella regione Nord-Ovest, che anticiperanno un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire da lunedì, secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it.

A dominare la scena anche domani, sabato 11 aprile, precisa, "sarà un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale, con origine a ridosso delle latitudini sahariane. Espandendosi verso l'Italia, compie due azioni fondamentali: da un lato fa da muro, respingendo le perturbazioni atlantiche e deviandole verso il Nord Europa; dall'altro, trascina con sé masse d'aria decisamente calde per la stagione. Inoltre, all'interno di questa bolla di alta pressione - aggiunge - l'aria viene letteralmente schiacciata verso il suolo (un fenomeno chiamato in termine tecnico subsidenza). Comprimendosi, si scalda ulteriormente e dissolve ogni nube. Ecco svelato il segreto dei cieli limpidi e di quelle temperature da fine giugno che ci accompagneranno per buona parte del weekend".

Il picco delle temperature estive raggiungerà il suo apice domenica 12, con massime di 27°C previste in città come Firenze e Roma. Nelle zone della Sardegna, invece, si potrebbero sfiorare i 30°C grazie ai venti caldi di Scirocco, ma questo clima caldo non durerà a lungo.

Le prime crepe nel caldo si faranno sentire nella serata di domenica, quando comincerà a filtrare dell'aria più fresca e instabile dall'alto, portata da un ciclone proveniente dal Nord Europa. Questa nuova aria, scivolando sopra quella calda e umida accumulatasi nei giorni precedenti, creerà le condizioni ideali per temporali locali, potenzialmente anche molto intensi, soprattutto nelle regioni Liguria, Piemonte e Lombardia, fenomeni che saranno solo il preludio di un peggioramento più significativo atteso all'inizio della prossima settimana.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 10 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli dai quadranti occidentali con locali rinforzi sul settore settentrionale e i rilievi orientali.

Mari poco mossi, localmente mossi sul settore settentrionale.

Previsioni per la giornata di sabato 11 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità alta dal pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento sul settore meridionale; massime in aumento sul settore occidentale e in calo altrove.

Venti: calma al mattino, brezze nelle ore centrali. Tendenza a disporsi dai quadranti orientali in serata.

Mari poco mossi con moto ondoso in leggero aumento in serata.

Previsioni per la giornata di domenica 12 aprile

Cielo generalmente nuvoloso con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio, a partire dai settori occidentali dalla serata.

Temperature: minime stazionarie o in locale aumento; massime in calo, localmente anche sensibile.

Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali con rinforzi sul settore meridionale e il Golfo dell'Asinara.

Mari: molti mossi, mossi sul settore orientale.

Tendenza per i giorni successivi

Lunedì e martedì il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati localmente moderati. Le temperature saranno in generale calo in entrambi i giorni. I venti saranno deboli, o localmente moderati, di direzione variabile. I mari saranno molto mossi, agitati sul settore occidentali nella giornata di lunedì.