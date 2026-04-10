Un innovativo sistema di sicurezza sanitaria verrà installato a Marina Piccola, uno dei luoghi più frequentati di Cagliari. Si tratta di un totem salvavita dotato di un defibrillatore DAE di ultima generazione, donato da Sardegna Futura al comune nell'ambito del progetto "Le vie del Cuore".

Il dispositivo può erogare fino a 360 joule, permettendo una defibrillazione efficace su diversi tipi di torace e aumentando le possibilità di intervento rapido in caso di arresto cardiaco. Il sistema è costantemente monitorato a distanza in tempo reale per controllare lo stato operativo, la carica della batteria, l'integrità degli elettrodi e delle componenti elettriche tramite un sistema di supervisione dedicato.

Grazie a questa tecnologia, il Comune di Cagliari non dovrà nominare un responsabile per la periodica verifica del dispositivo, come richiesto dalla normativa in vigore. Il controllo remoto e la relativa gestione operativa garantiscono il rispetto degli standard di sicurezza e manutenzione senza aggiungere ulteriori compiti organizzativi. La presentazione ufficiale dell'iniziativa si terrà a Palazzo Bacaredda, nella sala del Consiglio comunale, con l'assessora Anna Puddu che sottolineerà l'importanza di rendere gli spazi pubblici sempre più protetti in caso di emergenza cardiaca.

"L'Amministrazione comunale ritiene obiettivo strategico che Cagliari diventi una città cardioprotetta. E la cultura della cardioprotezione rappresenta un obiettivo reale quando si stringono preziose collaborazioni tra istituzioni, aziende, cittadine e cittadini. Per questo l'Amministrazione esprime profonda gratitudine all'associazione Sardegna futura, che tramite il progetto Le vie del Cuore, ha donato un defibrillatore salvavita per la città, quale segno concreto dell'impegno civico verso la comunità a tutela della vita dei cittadini e delle cittadine cagliaritane", ha sottolineato l'esponente dell'esecutivo Zedda, titolare della Salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini.

La cerimonia di inaugurazione del dispositivo si terrà invece a Marina Piccola, un'area particolarmente frequentata tutto l'anno da bagnanti, turisti, residenti e sportivi di tutte le età.

Il defibrillatore sarà a disposizione di chiunque ne abbia bisogno in situazioni di emergenza, rafforzando la rete di pronto intervento sul territorio. Il modello gestionale e il funzionamento del nuovo totem sono analoghi a quelli già sperimentati con successo per il defibrillatore installato in piazza Yenne, altro punto strategico del capoluogo sardo.