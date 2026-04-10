I Vigili del Fuoco di Cagliari sono stati chiamati in azione durante la mattina di oggi, venerdì 10 aprile, per soccorrere una turista statunitense che si era avventurata in un sentiero escursionistico tra Calamosca e l'area panoramica della Sella del Diavolo.

Dopo una caduta che le ha causato lesioni alla gamba, la donna è stata assistita da due squadre dei Vigili del Fuoco, compresi gli specialisti del nucleo SAF (speleo alpino fluviali) e il personale medico del 118.

Dopo essere stata stabilizzata e consegnata ai soccorritori per le cure necessarie, fortunatamente non ha riportato gravi danni fisici.