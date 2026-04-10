A Cagliari è stato inaugurato nella mattina di oggi, venerdì 10 aprile 2026, a Sant’Elia, in via Schiavazzi, un nuovo Centro di quartiere dedicato a minori e giovani tra i 5 e i 21 anni. La struttura sorge nello stesso stabile che ospita il Centro di Salute e rappresenta un ulteriore intervento nell’ambito delle politiche di prossimità e dei servizi decentrati promossi dal Comune.

“Abbiamo inaugurato questa mattina il Centro di quartiere a Sant’Elia, in via Schiavazzi, nello stesso stabile dove opera il Centro di Salute. Finanziato con fondi PN Metro Plus 21-27, diventa il quinto Centro di quartiere in città dopo i centri Strakrash (via Castagne Vizza, Is Mirrionis/San Michele), Mube (via Carpaccio 14/16 Mulinu Becciu), Bottega dei sogni (piazza Savoia, quartiere Marina) e Pirri (via Talete). Nella struttura, grazie alla collaborazione tra Comune, terzo settore e famiglie, si realizzeranno attività educative, sportive, di orientamento e supporto psicologico dedicate a minori e giovani, di età compresa tra i 5 e i 21 anni. Un altro tassello all’interno del più ampio progetto di riqualificazione di Sant’Elia e di servizi decentrati in città”, ha dichiarato il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda.

Il nuovo centro si inserisce in una rete già attiva in diversi quartieri cittadini, con l’obiettivo di offrire spazi di aggregazione e supporto in contesti spesso caratterizzati da fragilità sociali e carenza di servizi. Le attività previste spaziano dall’educazione informale allo sport, fino al sostegno psicologico e all’orientamento, con un approccio che punta al coinvolgimento diretto delle famiglie e delle realtà del terzo settore.

Sant’Elia è da anni al centro di interventi di riqualificazione urbana e sociale, ma resta un quartiere con criticità strutturali e bisogni complessi. In questo contesto, l’apertura del Centro di quartiere rappresenta un segnale di continuità nelle politiche locali, la cui efficacia dipenderà anche dalla capacità di garantire stabilità nel tempo, risorse adeguate e una reale partecipazione della comunità.