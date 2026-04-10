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Nei giorni dal 10 al 12 aprile 2026, i turni delle guardie mediche saranno pienamente operativi in varie sedi in Ogliastra.
Il servizio sarà attivo dalle ore 20:00 di venerdì 10 aprile fino alle ore 8.00 di lunedì 13 aprile. Le diverse sedi, tra cui Baunei, Gairo, Jerzu, Perdasdefogu, Seui, Tertenia, Villagrande Strisaili, Bari Sardo, Ilbono, Talana e Tortolì, garantiranno assistenza continua per i cittadini.
In caso di necessità, è possibile contattare il Numero europeo armonizzato 116 117 per essere messi in contatto con un medico della zona o, in situazioni di emergenza, con il servizio di "Emergenza urgenza 118".